Бывший игрок «Спартака» Макеев пополнил ряды «Родины Медиа»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Евгений Макеев стал игроком «Родины Медиа», об этом сообщает пресс-служба медийного клуба.

Напомним, что Макееву сейчас 34 года. Последним его клубом был московский «Велес», с которым он прекратил сотрудничество летом 2021 года.

Ранее он выступал за «Ростов», «Сочи», волгоградский «Ротор», а также армянский «Арарат». Также на его счету три игры за национальную сборную.

Напомним, что «Родина Медиа» является победителем третьего сезона Медийной футбольной лиги, также этой зимой команда рэпера T-Killah и Дмитрия Тарасова выиграла Суперкубок Медиалиги, который прошёл в Дубае.