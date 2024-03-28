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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Бывший игрок «Спартака» Макеев пополнил ряды «Родины Медиа»

28 Марта 2024 • 11:17 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Евгений Макеев стал игроком «Родины Медиа», об этом сообщает пресс-служба медийного клуба.

Напомним, что Макееву сейчас 34 года. Последним его клубом был московский «Велес», с которым он прекратил сотрудничество летом 2021 года.

Ранее он выступал за «Ростов», «Сочи», волгоградский «Ротор», а также армянский «Арарат». Также на его счету три игры за национальную сборную.

Напомним, что «Родина Медиа» является победителем третьего сезона Медийной футбольной лиги, также этой зимой команда рэпера T-Killah и Дмитрия Тарасова выиграла Суперкубок Медиалиги, который прошёл в Дубае. 

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Макеев Родина Медиа
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