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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Кудряшов стал игроком клуба Медиалиги официально

27 Марта 2024 • 14:22 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Фёдор Кудряшов, недавно объявивший о завершении карьеры, будет выступать в Медиалиге. Новым местом работы 36-летнего защитника стал клуб ROCKET TEAM, об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Кудряшов принял решение о завершении профессиональной карьеры в феврале. Последним его клубом был воронежский «Факел». Фёдор - серебряный призер чемпионата России 2007, 2009, 2011/12 и 2015/16. В составе национальной сборной России защитник сыграл 48 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов ROCKET TEAM
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