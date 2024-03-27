Бывший футболист национальной сборной России и московского «Спартака» Фёдор Кудряшов, недавно объявивший о завершении карьеры, будет выступать в Медиалиге. Новым местом работы 36-летнего защитника стал клуб ROCKET TEAM, об этом сообщила пресс-служба коллектива.

Кудряшов принял решение о завершении профессиональной карьеры в феврале. Последним его клубом был воронежский «Факел». Фёдор - серебряный призер чемпионата России 2007, 2009, 2011/12 и 2015/16. В составе национальной сборной России защитник сыграл 48 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.