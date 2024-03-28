Денис Давыдов, некогда молодое дарование московского «Спартака» стал игроком медийного футбольного клуба «Рома». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Ромы».

«Денис Давыдов игрок ФК «Рома». Месси подписали получается», - гласит приветственная подпись, напоминая, что когда-то Давыдова называли «русским Месси».

Напомним, что Давыдов – воспитанник академии московского «Спартака», в более ранние годы он занимался в академии ныне канувшего в лету ФК «Москва». Во взрослой карьере на разных этапах выступал за основу «красно-белых», дубль, «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, «Знамя Труда», «Химки».