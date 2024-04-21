«Ленинградец» уволил Кирьякова с поста главного тренера

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков уволен с поста главного тренера «Ленинградца, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Сотрудничество со специалистом длилось почти три года. За это время «Ленинградец» смог выйти из Второй лиги в Первую, однако в текущем сезоне выступает там неудачно. После 27 матчей питерцы с 26 очками занимают 16-ю позицию в турнирной таблице, одержав всего шесть побед.

Кирьяков в качестве игрока известен по выступлениям за московское «Динамо», а также немецкие «Карлсруэ» и «Гамбург» и сборную России. Свою тренерскую карьеру специалист начал в 2006 году в Латвии, после чего транзитом через Германию перебрался в Россию.