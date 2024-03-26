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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Ташаев завершил карьеру, хотя его звали в Медиалигу эксклюзив

26 Марта 2024 • 20:19 Комментировать

Атакующий полузащитник Александр Ташаев завершил карьеру. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 29-летний Ташаев имел предложения от команд Медиалиги, но решил повесить бутсы на гвоздь.

По ходу карьеры Ташаев поиграл за «Динамо», «Спартак», «Рубин», «Ротор» и «Аланию». В начале 2023 года Александр покинул клуб из Владикавказа – с тех пор он пребывал в статусе свободного агента. Ташаев провёл десяток игр за молодёжную и юношескую сборные России.

Добавим, что Александр Ташаев провёл в РПЛ 80 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Ташаев
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