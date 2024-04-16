Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов присоединился к медийной «Народной команде». Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

«Культовый футболист «Спартака», гениальный плеймейкер, дважды лучший футболист России и автор более 100 голов за «красно-белых» теперь будет выступать за «Народную Команду», — написала пресс-служба команды.

Отмечается, что Егор Титов будет выступать в футболке с девятым номером.

Напомним, Титов завершил карьеру игрока в 2012 году. Ранее он входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке» и «Енисее». На данный момент Титову 47 лет.