Идову: «В Медиалиге впервые за долгое время ощутил волнение перед игрой»

Брайн Идову недавно стал игроком медийного футбольного клуба ФК «10», принадлежащего известному шоумену Азамату Мусагалиеву. Российско-нигерийский защитник поделился своими эмоциями от игры в Медиалиге, а также порассуждал о будущем.

«Мне больше интересен медийный футбол сейчас. Новый вызов, эмоции. Впервые за долгое время ощутил волнение перед игрой, в профессиональном футболе давно такого не было. Последний матч ФК «10» против 2DROTS в Минске был круче некоторых игр РПЛ», - говорит Идову телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Брайн начал свою взрослую карьеру в пермском «Амкаре», в котором провёл порядка восьми лет карьеры. После закрытия «старого» «Амкара» Идову перебрался в столичный «Локомотив», после играл в «Химках».

Ранее Идову дал развёрнутое интервью нам, где порассуждал о последних футбольных событиях.