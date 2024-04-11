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Медиалига (МФЛ)

Баста: Мы подумаем о возможном назначении Абаскаля в «СКА-Ростов»

11 Апреля 2024 • 16:43 Комментировать

Владелец «СКА-Ростов» Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, ответил на вопрос о возможном назначении в свой клуб действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мы будем думать об этом. Ха-ха. Мы бы подумали», — приводит слова Басты портал «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» под руководством Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 35 очков.

Действующий трудовой договор 34-летнего испанца с «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года.

Стоит сказать, что в последнее время в СМИ активно обсуждается возможное увольнение Абаскаля из «Спартака».

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Спартак Москва Баста Василий Вакуленко Гильермо Абаскаль СКА-Ростов ещё теги
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Сегодня, 11 Апреля
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