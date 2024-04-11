Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»

На днях экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко получил тренерскую должность в клубе Второй лиги А – «Родине-2». Он будет работать с нападающими этой команды. Роман рассказал, что будет совмещать тренерскую работу с игрой в Медиалиге за «Fight Nights».

«Проблем не должно быть. В «Родине‑2» у меня пока график свободный, попросили два‑три раза работать с нападающими. Только втягиваюсь процесс, буду совмещать тренировки в клубе и игры за команду», - говорит Павлюченко телеканалу «Матч ТВ».

Ранее тренер «Родины-2» рассказал, как воспринимают Павлюченко в столичной команде.