Идову допустил, что больше не сыграет на профессиональном уровне

Российско-нигерийский защитник Брайн Идову предположил, что может больше никогда не сыграть за профессиональный футбольный клуб.

«Да, такая вероятность есть, вполне спокойно это может быть», - говорит Идову «Матч ТВ», добавив, что сейчас он с большим интересом погружен в медиафутбол.

Напомним, что с недавних пор Идову – игрок Медиалиги. Выступает он за ФК «10».

Брайн – воспитанник питерской «Смены» и пермского «Амкара». Взрослую карьеру он начал именно в Перми. Затем у него было повышение в «Локомотив» в 2018 году, а после – игра за «Химки», которые он покинул только в 2023 году.

В минувшие выходные Идову дал нам интервью.