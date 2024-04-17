Бывший полузащитник «Спартака» и «Порту» Дмитрий Аленичев стал игроком «Народной команды». Об этом сообщает телеграм-канал медийного клуба.

Ранее стало известно, что за «Народную команду» будет играть экс-капитан «Спартака» Егор Титов.

«Дмитрий Анатольевич выбрал себе 8-й игровой номер! Мы просто уверены, что связка Аленичев-Титов придаст нашей команде мощнейший импульс и огромный позитивный заряд на весь сезон», — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Аленичев завершил карьеру футболиста в 2006 году. На данный момент обладателю трофея Лиги чемпионов 51 год.

Новый сезон Медийной футбольной лиги стартует 19 апреля.