Стало известно расписание второго тура пятого сезона МФЛ

Стало известно расписание пятого тура сезона Медийной футбольной лиги. В субботу, 27 апреля, игры пройдут на стадионе «Москвич» (две игры пройдут на большом поле), а на следующий день команды сыграют на поле в Одинцово (Московская область).
Расписание второго тура пятого сезона МФЛ:
27 апреля (суббота):
11:30 «Эгриси» - «Козлы»;
14:30 Lotus - ФК 10;
17:30 «Родина Медиа» - «СКА-Ростов» — «Москвич» (большое поле);
20:30 2DROTS - BUS — «Москвич» (большое поле).
28 апреля (воскресенье):
11:30 «Чисто Питер» - DMedia;
14:30 «Тандем» - «Амкал»;
17:30 «Броук Бойз» - «Кони»;
20:30 «Титан» - «Рома».
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