Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Медиалига (МФЛ)

Стало известно расписание второго тура пятого сезона МФЛ

23 Апреля 2024 • 13:50 Комментировать

Стало известно расписание пятого тура сезона Медийной футбольной лиги. В субботу, 27 апреля, игры пройдут на стадионе «Москвич» (две игры пройдут на большом поле), а на следующий день команды сыграют на поле в Одинцово (Московская область). 

Расписание второго тура пятого сезона МФЛ:

27 апреля (суббота):

11:30 «Эгриси» - «Козлы»;
14:30 Lotus - ФК 10;
17:30 «Родина Медиа» - «СКА-Ростов» — «Москвич» (большое поле);
20:30 2DROTS  - BUS — «Москвич» (большое поле). 

28 апреля (воскресенье):

11:30 «Чисто Питер» - DMedia;
14:30 «Тандем» - «Амкал»;
17:30 «Броук Бойз» - «Кони»;
20:30 «Титан» - «Рома». 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
МФЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» потерял Грилиша Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
Канарейкин: «Локомотиву» осталось только идти вперёд и надеяться на чудо Два молодых игрока «Локомотива» летом могут перебраться в НХЛ «Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
13:50 · Медиалига
Стало известно расписание второго тура пятого сезона МФЛ
21 Апреля
14:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» уволил Кирьякова с поста главного тренера 3
17 Апреля
13:11 · Медиалига
Аленичев пополнил состав «Народной команды» официально
16 Апреля
17:35 · Медиалига
Экс-капитан «Спартака» Титов стал игроком «Народной команды» официально
11 Апреля
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «График в «Родине-2» пока свободный»
16:43 · Медиалига
Баста: Мы подумаем о возможном назначении Абаскаля в «СКА-Ростов»
08 Апреля
17:51 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев не собирается играть в Медиалиге
05 Апреля
21:22 · Россия. Премьер-лига
Жирков стал игроком медийной команды, дебют – уже в субботу официально
28 Марта
22:41 · Россия. Премьер-лига
Давыдов стал игроком «Ромы» официально
11:17 · Медиалига
Бывший игрок «Спартака» Макеев пополнил ряды «Родины Медиа»
27 Марта
14:22 · Медиалига
Кудряшов стал игроком клуба Медиалиги официально
26 Марта
20:19 · Медиалига
Ташаев завершил карьеру, хотя его звали в Медиалигу эксклюзив
20 Марта
23:24 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Эгриси» почтили память Уткина на футбольном поле фото
12:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Локомотива» Идову стал игроком клуба из Медиалиги
11:52 · Медиалига
Определились группы на пятый сезон МФЛ
Все новости