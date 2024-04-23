Стало известно расписание второго тура пятого сезона МФЛ

Стало известно расписание пятого тура сезона Медийной футбольной лиги. В субботу, 27 апреля, игры пройдут на стадионе «Москвич» (две игры пройдут на большом поле), а на следующий день команды сыграют на поле в Одинцово (Московская область).

Расписание второго тура пятого сезона МФЛ:

27 апреля (суббота):

11:30 «Эгриси» - «Козлы»;

14:30 Lotus - ФК 10;

17:30 «Родина Медиа» - «СКА-Ростов» — «Москвич» (большое поле);

20:30 2DROTS - BUS — «Москвич» (большое поле).

28 апреля (воскресенье):

11:30 «Чисто Питер» - DMedia;

14:30 «Тандем» - «Амкал»;

17:30 «Броук Бойз» - «Кони»;

20:30 «Титан» - «Рома».