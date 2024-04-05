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Жирков стал игроком медийной команды, дебют – уже в субботу официально

05 Апреля 2024 • 21:22 Комментировать

Бывший игрок сборной России, московского ЦСКА, лондонского «Челси» и других клубов Юрий Жирков присоединился к медийному клубу «Бамovets». О переходе знаменитого экс-футболиста в свои ряды сообщает пресс-служба клуба.

Легенда российского футбола будет выступать в медийной команде под номером 18 на спине.

«Ещё год назад Юрий признавался, что Медиалига «уже не для него», но этот год не прошел зря. И товарищеские игры показали, что Юрий Валентинович всё также разрывает свою бровку», - пишет новый клуб Жиркова о своём звёздном новичке.

Отмечается, что дебют Юрия состоится уже в грядущую субботу. В этот день его новый клуб сыграет стыковой матч с «Тандемом» за право поучаствовать в пятом сезоне МФЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Жирков Бamovets
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