Бывший игрок сборной России, московского ЦСКА, лондонского «Челси» и других клубов Юрий Жирков присоединился к медийному клубу «Бамovets». О переходе знаменитого экс-футболиста в свои ряды сообщает пресс-служба клуба.

Легенда российского футбола будет выступать в медийной команде под номером 18 на спине.

«Ещё год назад Юрий признавался, что Медиалига «уже не для него», но этот год не прошел зря. И товарищеские игры показали, что Юрий Валентинович всё также разрывает свою бровку», - пишет новый клуб Жиркова о своём звёздном новичке.

Отмечается, что дебют Юрия состоится уже в грядущую субботу. В этот день его новый клуб сыграет стыковой матч с «Тандемом» за право поучаствовать в пятом сезоне МФЛ.