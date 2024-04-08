Акинфеев не собирается играть в Медиалиге

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался на тему своих планов после завершения карьеры. По словам 38-летнего футболиста, он не планирует играть в каких-либо соревнованиях вроде Медиалиги.

«У меня 750+ матчей за ЦСКА и 111 за сборную. В футбол играют те, кто не наигрался. Или кто хочет заработать гонорар», - цитирует Акинфеева Sports.ru.

Акинфеев допустил, что выступит лишь в матче легенд за ЦСКА в формате «пару минут: похлопал и ушёл».

8 апреля Игорю Акинфееву исполнилось 38 лет.

Добавим, что ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 13 апреля. Команда Владимира Федотова будет играть против «Локомотива» на выезде.

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