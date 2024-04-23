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Президент «Родины Медиа» назвал самый медийный клуб РПЛ

23 Апреля 2024 • 19:44 Комментировать

Александр Тарасов, известный рэпер под псевдонимом T-Killah и президент «Родины Медиа» назвал самый медийный клуб Российской премьер-лиги. Им по мнению Тарасова стало столичное «Динамо».

«Мне кажется, очень круто в плане медийности развивается московское «Динамо». У них были коллаборации с командами из Медиалиги, они играли с «Амкалом», 2DROTS, поддерживали Московский кубок селебрити (МКС)», - рассказывает Тарасов для Legalbet.

Как добавил Тарасов, «Динамо» по ощущениям не является таким закрытым клубом как, например, «Спартак».

На данный момент «Динамо» под руководством чешского тренера Марцела Лички идёт на третьем месте таблицы РПЛ.

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