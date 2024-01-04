Кузнецов рассказал, как прошла первая тренировка в 2DROTS

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, как прошла его первая тренировка в медийной команде.

Специалист отметил, что была полная дезорганизация, так как стоял мат-перемат, а игроки опаздывали на тренировки минут на 20, к тому было полное отсутствие инвентаря и всего два мяча на 30 человек.

«Поле еще нестандартное было, чуть меньше обычного. Когда объяснял — половина не слушала, своими вещами занималась. Могли просто уйти с поля во время упражнения», - приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2DROTS являются двукратными победителями МФЛ, а в прошлом году впервые в своей истории выиграли МКС.