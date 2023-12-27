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Медийная футбольная лига (МФЛ)

Кузнецов раскрыл свою зарплату в 2DROTS

27 Декабря 2023 • 15:11 Комментировать

Главный тренер медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился информацией о своей заработной плате.

«Моя зарплата была 200 тысяч. А в первый год — 50 тысяч, из которых 15 платил Николаичу, Альберту Осколкову, чтобы он мне помогал. Представляете?!» — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что согласился на такой небольшой оклад, потому что нужно было продемонстрировать тренерские способности, а дальше с каждым трофеем его оклад поднимался.

Новый сезон Медийной футбольной лиги стартует 20 апреля и будет продолжаться до 27 июля. Этот розыгрыш МФЛ станет уже пятым по счету.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов 2DROTS
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