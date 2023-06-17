Габулов: «Сборная России в 2008-м сильнее команды образца 2018 года»

Экс-вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов провел параллель между составами сборных России образца 2008 и 2018 годов.

«Сборная России в 2008-м была сильнее национальной команды образца 2018 года. Именно по уровню мастерства», - передает слова Владимира издание «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент российский футбол находится в изоляции из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. Национальная сборная может проводить исключительно товарищеские поединки. В последней контрольной встрече, состоявшейся в марте, подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу над Ираком со счетом 2:0.