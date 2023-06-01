Чернышов отреагировал на отмену сбора сборной России

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на решение РФС отменить июньский тренировочный сбор национальной команды России.

«Если бы был соперник, то надо было собраться, а просто так проводить недельный сбор смысла не было - футболисты будут думать только об отпуске. Сейчас игроки уйдут в отпуск, будут восстанавливаться», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

Тренировочный сбор был перенесен на осень из-за отсутствия спарринг-партнера. Планировался матч с Камеруном, однако власти страны не одобрили этот матч.

Последний поединок Россия провела против Ирака и победила со счетом 2:0.