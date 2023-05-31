В РФС заявили, что ведут переговоры с УЕФА

Сборная России была отстранена от международных турниров и пропустила плей-офф квалификации финальной части чемпионата мира, Лигу наций, а также групповую стадию отборочного турнира чемпионата Европы. Раньше активно обсуждался вариант с переходом Российского футбольного союза (РФС) в азиатский футбол, а глава организации Александр Дюков говорил, что решение нужно будет принять весной 2023 года.

— В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне, — заявили «РБ Спорту» в пресс-службе РФС. — Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки.

Также было отмечено, что переговоры с УЕФА продолжаются, а также нет конкретных крайних сроков по переходу в Азию.

При этом квалификация чемпионата мира 2026 в Азии стартует в октябре-ноябре этого года.