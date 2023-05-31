Габулов не поддержал решение об отмене сбора сборной России

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов отреагировал на решение РФС отменить тренировочный сбор национальной команды в июне.

«Для страны и болельщиков матчи сборной необходимы. Футболистам сборная тоже необходима, сейчас они выступают только во внутренней арене. Не собирать игроков в июне - неправильное решение РФС», - приводит слова Габулова издание «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что июньский сбор сборной России отменен из-за отсутствия противника по товарищескому матчу.

В последнем спарринге, прошедшем в марте, подопечные Валерия Карпина одержали победу над Ираком со счетом 2:0.