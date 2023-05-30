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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Гранат считает, что РФС правильно отменил сборы национальной команды

30 Мая 2023 • 21:32 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал решение РФС об отмене летнего сбора национальной команды.

«Отмена июньских сборов — правильное решение. Сезон был долгим: у ребят не было бы времени отдохнуть, потому что пришлось бы готовиться к следующему. И это единственно верное решение», — приводит слова Граната издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что следующий сбор подопечные Валерия Карпина проведут осенью. Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в конце марта против Ирака, встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Гранат
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