Гранат считает, что РФС правильно отменил сборы национальной команды

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал решение РФС об отмене летнего сбора национальной команды.

«Отмена июньских сборов — правильное решение. Сезон был долгим: у ребят не было бы времени отдохнуть, потому что пришлось бы готовиться к следующему. И это единственно верное решение», — приводит слова Граната издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что следующий сбор подопечные Валерия Карпина проведут осенью. Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела в конце марта против Ирака, встреча завершилась победой российской команды со счетом 2:0.