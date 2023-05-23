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Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии

Червиченко прокомментировал отказ Камеруна играть с Россией

23 Мая 2023 • 19:19 Комментировать

Андрей Червиченко выразил свою позицию относительно решения сборной Камеруна отклонить проведение товарищеского матча с Россией, запланированного на июнь.

Червиченко заявил, что Камерун, под влиянием Франции и, возможно, французской федерации футбола, принял данное решение. Он также выразил недоумение относительно необходимости умолять и уговаривать другие страны на проведение матчей, чтобы впоследствии столкнуться с отказом.

«Зачем вообще с кем-то играть? Мы сейчас к какому большому турниру готовимся? К Кубку Московской области? Или к Кубку Сибири? Это профанация», - заявил бывший глава «Спартака» в интервью изданию Metaratings.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна Андрей Червиченко
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