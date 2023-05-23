Червиченко прокомментировал отказ Камеруна играть с Россией

Андрей Червиченко выразил свою позицию относительно решения сборной Камеруна отклонить проведение товарищеского матча с Россией, запланированного на июнь.

Червиченко заявил, что Камерун, под влиянием Франции и, возможно, французской федерации футбола, принял данное решение. Он также выразил недоумение относительно необходимости умолять и уговаривать другие страны на проведение матчей, чтобы впоследствии столкнуться с отказом.

«Зачем вообще с кем-то играть? Мы сейчас к какому большому турниру готовимся? К Кубку Московской области? Или к Кубку Сибири? Это профанация», - заявил бывший глава «Спартака» в интервью изданию Metaratings.