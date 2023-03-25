Комментарий «Евро-Футбол.Ру» касательно материала с Сергеем Мандреко

В субботу на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» появился материал с комментарием экс-футболиста Сергея Мандреко по матчу сборной России против соперников из Ирана. Интервью появилось на сайте без проверки и согласования - в нарушение внутренних правил. Публикация материала является диверсией, направленной на причинение ущерба нашему сетевому изданию.

Мы приносим искренние извинения родным и близкими скончавшегося 8 марта 2022 года Сергея Мандреко, нашим читателям, а также коллегам - Александру Боброву и Константину Алексееву, которые помогли оперативно решить проблему.

Сетевое издания «Евро-Футбол.Ру» уволило человека, совершившего умышленную диверсию.