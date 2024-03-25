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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Данни рассказал, каким был молодой Роналду

25 Марта 2024 • 11:44 Комментировать

Экс-игрок сборной Португалии, «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни поделился мнением об уровне профессионализма звездного соотечественника Криштиану Роналду.

«Он постоянно тренировался. Отжимался, качал пресс. Он работал над собой как сумасшедший. Всегда приходил на тренировку первым, с базы уходил последним. Настоящий профессионал», - поведал португалец в видео на ютуб-канале журналиста Владимира Колоса.

Напомним, что с января прошлого года Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2025 года. Его заработная плата в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Мигель Данни Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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