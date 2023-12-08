Рубен Невеш – о переходе в «Аль-Хиляль»: Конечно, одна из причин — это деньги

Полузащитник сборной Рубен Невеш высказался о переходе в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

Игрок отметил, что одной из главных причин являются деньги, и от этого точно нельзя отвертеться, но при этом он отметил, что там ожидается очень серьезный проект.

«Многие понятия не имеют, как прогрессирует страна и футбол в ней, каким он может стать через несколько лет. Я верю, что через два-три года это будет потрясающий чемпионат», - приводит слова Невеша BBC.

Напомним, что 26-летний футболист подписал контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

«Аль-Хиляль» на данный момент является безоговорочным лидером турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.