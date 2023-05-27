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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тите может возглавить клуб, который хочет подписать Месси

27 Мая 2023 • 08:43 Комментировать

Экс-наставник национальной сборной Бразилии Тите может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Бруну Андраде, в услугах южноамериканского специалиста заинтересован «Аль-Хиляль».

Напомним, что руководство этого клуба предпринимает попытки подписать звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. 35-летнему форварду предлагают, по различным данным СМИ, от 300 до 500 миллионов евро в год.

Помимо «Аль-Хиляля» в приглашении Тите заинтересованы клубы из чемпионата Японии, а также греческий «Олимпиакос».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Тите аль-хиляль
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