Тите может возглавить клуб, который хочет подписать Месси

Экс-наставник национальной сборной Бразилии Тите может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Бруну Андраде, в услугах южноамериканского специалиста заинтересован «Аль-Хиляль».

Напомним, что руководство этого клуба предпринимает попытки подписать звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. 35-летнему форварду предлагают, по различным данным СМИ, от 300 до 500 миллионов евро в год.

Помимо «Аль-Хиляля» в приглашении Тите заинтересованы клубы из чемпионата Японии, а также греческий «Олимпиакос».