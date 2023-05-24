Роналду поклонился, как это делают мусульмане

Во вторник вечером «Аль-Наср» добился волевой победы над командой «Аль-Шабаб», превратив 0:2 и 3:2. Третий и победный гол своей команды забил звёздный Криштиану Роналду.

Журналисты портала Goal обратили внимание на то, что во время празднования гола Роналду совершил суджуд – земной поклон, который совершают мусульмане во время молитв. Суджуд в футбольном мире часто делают Мохамед Салах и Садио Мане.

Очевидно, что Роналду совершил суджуд в знак уважения. Партнёры по «Аль-Насру» поаплодировали 38-летнему португальскому футболисту за его жест.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года.