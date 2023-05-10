«Смелое решение» - Далот похвалил Роналду за решение улететь в Саудовскую Аравию

Португальский защитник Диогу Далот считает смелым решение Криштиану Роналду бросить старушку-Европу и улететь в Саудовскую Аравию. Далот поддерживает контакт с Роналду, в отличие от многих других его бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед».

- Мы поддерживаем связь, я знаю, что он счастлив в Саудовской Аравии и я думаю, что у него там есть амбициозные цели и планы, как всегда. Я считаю, что он сделал важный и необычный шаг, продемонстрировав определенную смелость и я думаю, этот аспект также подталкивал его к подобному переходу, - цитирует слова Далота итальянское новостное агентство ITASportPress.