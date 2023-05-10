Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Смелое решение» - Далот похвалил Роналду за решение улететь в Саудовскую Аравию

10 Мая 2023 • 22:34 Комментировать

Португальский защитник Диогу Далот считает смелым решение Криштиану Роналду бросить старушку-Европу и улететь в Саудовскую Аравию. Далот поддерживает контакт с Роналду, в отличие от многих других его бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед».

- Мы поддерживаем связь, я знаю, что он счастлив в Саудовской Аравии и я думаю, что у него там есть амбициозные цели и планы, как всегда. Я считаю, что он сделал важный и необычный шаг, продемонстрировав определенную смелость и я думаю, этот аспект также подталкивал его к подобному переходу, - цитирует слова Далота итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Диогу Далот
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Батин Аль-Батин
Аль-Таи Аль-Таи
4
3
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
22:34 · Саудовская Аравия
«Смелое решение» - Далот похвалил Роналду за решение улететь в Саудовскую Аравию
09 Мая
17:07 · Франция. Лига 1
Отец Месси: В данный момент абсолютно ничего не согласовано ни с одним из клубов 1
16:04 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт сигнала от «Барселоны» 2
12:05 · Франция. Лига 1
Ван Бастен негативно воспринял новость о трансфере Месси в Саудовскую Аравию 1
08:30 · Франция. Лига 1
Жена запрещает Месси принимать рекордное предложение
07:49 · Франция. Лига 1
Макелеле заступился за Роналду и Месси
07:42 · Саудовская Аравия
Платини рассказал, как относится к трансферу Роналду в «Аль-Наср»
08 Мая
20:25 · Франция. Лига 1
Фигу: «Саудовская Аравия может стать интересным шагом для Месси»
18:44 · Испания. Ла Лига
Инсайдер прояснил ситуацию Месси
15:38 · Франция. Лига 1
Месси пока не принял решение о будущем
14:58 · Франция. Лига 1
Артур рассказал, что объединяет Роналду, Месси и Неймара – он играл со всеми
14:08 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» собирает звёзд - вместе с Месси перейти в клуб может ещё один игрок «ПСЖ»
13:40 · Испания. Ла Лига
Вместе с Месси: В «Аль-Хиляль» перейдёт ещё один топ-игрок
07 Мая
15:48 · Франция. Лига 1
Тренер «Аль-Хиляля» отреагировал на слухи о Месси
06 Мая
14:32 · Саудовская Аравия
Роналду показал, как провёл свободное время фото
Все новости