Экс-защитник сборной Франции Лебёф рассказал, в чём он лучше Роналду

Экс-защитник национальной сборной Франции Франк Лебёф высказался о звездном нападающем Криштиану Роналду, ныне выступающем в Саудовской Аравии за команду «Аль-Наср».

«Мне сказали, что я ничего не понимаю. Поскольку Роналду забивает голы, а это значит, что он великолепен. Мне заявили, что я никогда не был на уровне Криштиану. И я согласился. Ведь у меня есть в активе победа на чемпионате мира, а у него - нет», - передает слова француза ESPN.

Лебёф становился чемпионом мира в составе сборной Франции в 1998 году.

Роналду, в свою очередь, выигрывал со сборной Португалии чемпионат Европы.