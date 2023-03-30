Роналду раскатывает на гиперавто Bugatti за 8 миллионов евро

Криштиану Роналду объявился в Мадриде, журналисты заприметили его ужинающим в компании своей супруги Джорджины, после которого Роналду вместе со своей спутницей сел в автомобиль Bugatti за восемь миллионов евро и умчался прочь от внимания назойливой публики.

А для того, чтобы это сделать быстро, такой Bugatti 110 - самый подходящий автомобиль, мощность которого почти в два раза превышает мощность автомобилей Формулы-1, до 100 км/час автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, что, опять-таки, сравнимо с Ф-1, а до 300 - за 13 секунд, и это также, фактически, Формула-1 на обычных дорогах.