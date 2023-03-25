Вьетнамский футболист получил серьёзную травму, повторив празднование Роналду

В чемпионате Вьетнама футболист команды «Вьеттел» Тран Хонг Кьен получил травму после того, как поразил ворота соперников.

По информации Indian Express, игрок попытался отпраздновал гол в стиле португальского нападающего Криштиану Роналду, однако неудачно приземлился на газон после прыжка. В результате у игрока был диагностирован разрыв связок левого колена.

Напомним, что Роналду в нынешнем сезоне выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В текущем розыгрыше турнира 38-летний форвард провел восемь матчей, отметившись девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.