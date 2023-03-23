Роналду поздравил с Рамаданом

Звездный португальский центрфорвард Криштиану Роналду, ныне выступающий за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, поздравил всех мусульман с Рамаданом.

«Благословенного Рамадана всем мусульманам», - гласит сообщение 38-летнего футболиста в социальных сетях.

Напомним, что Роналду перебрался в «Аль-Наср» в начале нынешнего года. Опытный нападающий подписал с клубом контракт на два с половиной года. Его оклад составляет порядка 200 млн евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел восемь поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами (три – с пенальти) и двумя голевыми передачами.