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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Морган - Роналду: «С днём рождения, величайший»

05 Февраля 2023 • 21:38 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган поздравил с днем рождения португальского нападающего Криштиану Роналду. Сегодня, 5 февраля, бомбардиру исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, величайший», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что в конце прошлого года Морган взял скандальное интервью у Криштиану, в котором португалец раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага. После этого стороны досрочно прекратили сотрудничество.

Новым местом работы Роналду стал клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Форвард подписал контракт на 2,5 года. Его заработная плата составит порядка 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пирс Морган
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