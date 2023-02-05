Морган - Роналду: «С днём рождения, величайший»

Британский журналист Пирс Морган поздравил с днем рождения португальского нападающего Криштиану Роналду. Сегодня, 5 февраля, бомбардиру исполнилось 38 лет.

«С днем рождения, величайший», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что в конце прошлого года Морган взял скандальное интервью у Криштиану, в котором португалец раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага. После этого стороны досрочно прекратили сотрудничество.

Новым местом работы Роналду стал клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Форвард подписал контракт на 2,5 года. Его заработная плата составит порядка 200 миллионов евро.