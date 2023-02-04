​Девушка Роналду может столкнуться со штрафом

Уже больше месяца Криштиану Роналду является игроком «Аль-Насра». Накануне звездный португалец впервые забил в Саудовской Аравии, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Журналисты издания Marca выпустили заметку о том, что в Саудовской Аравии существует закон о приличии, который запрещает ношение в общественных местах мини-юбок, маек и кофт с глубоким вырезом, джинсов с дырками и так далее. Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рискует нарушить этот закон, ведь она привыкла одеваться эффектно в европейском смысле этого слова.

При первом нарушении Джорджине Родригес придётся заплатить штраф в размере примерно 25 евро. При втором нарушении штраф составит уже 50 евро. Вряд ли эти штрафы серьёзно ударят по кошельку Криштиану Роналду, однако репутация звёздного семейства может пострадать.

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