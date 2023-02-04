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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Девушка Роналду может столкнуться со штрафом

04 Февраля 2023 • 14:59 Комментировать (3)

Уже больше месяца Криштиану Роналду является игроком «Аль-Насра». Накануне звездный португалец впервые забил в Саудовской Аравии, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Журналисты издания Marca выпустили заметку о том, что в Саудовской Аравии существует закон о приличии, который запрещает ношение в общественных местах мини-юбок, маек и кофт с глубоким вырезом, джинсов с дырками и так далее. Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, рискует нарушить этот закон, ведь она привыкла одеваться эффектно в европейском смысле этого слова.

При первом нарушении Джорджине Родригес придётся заплатить штраф в размере примерно 25 евро. При втором нарушении штраф составит уже 50 евро. Вряд ли эти штрафы серьёзно ударят по кошельку Криштиану Роналду, однако репутация звёздного семейства может пострадать.

Официантка и продавщица: кем была Джорджина до встречи с Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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Комментарии (3)
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Alex1972
04 Февраля 2023 в 16:45
Пострадать там уже ничего не может... Все "страдания" для них уже закончились 18 декабря.. Смиритесь.. Хе-хе..
ингерман
04 Февраля 2023 в 16:39
ай а джинцы с дыркоми пащиму низ-зя.. )))
CHegevarra007
04 Февраля 2023 в 15:44
Вот уж встряли так встряли)))
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