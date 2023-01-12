Криштиану Роналду недавно стал футболистом «Аль-Насра». Одним из одноклубников 37-летнего португальца в Саудовской Аравии стал Жалолиддин Машарипов – нападающий из Узбекистана, который до прихода Роналду играл под номером 7.

Наверняка именно по инициативе Машарипова звёздный Криштиану Роналду обратился к болельщикам из Узбекистана. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Добавим, что контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года. Сообщалось, что в Саудовской Аравии форвард будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.