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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Клуб из Саудовской Аравии начал продажу футболок с фамилией Месси

02 Января 2023 • 12:54 Комментировать

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии запустил в продажу тираж футболок с фамилией Лионеля Месси на спине. Снимки из клубного магазина облетели социальные сети и вызвали большой резонанс среди болельщиков.

Скорее всего, «Аль-Хиляль» таким образом решил отреагировать на переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Главный конкурент «Аль-Хиляля» подписал 37-летнего звездного футболиста в конце декабря. Стороны заключили трудовое соглашение на два с половиной года. Заработок Криштиану составит 200 миллионов евро.

Месси связан контрактом с «ПСЖ». Действующий контракт между сторонами рассчитан до окончания текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср аль-хиляль
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