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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024

29 Марта 2024 • 11:40 Комментировать

Квалификация чемпионата Европы – 2024 завершилась. В отборе было сыграно 239 матчей и забито 690 голов, а 24 команды дошли до финальной стадии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет о главных событиях квалификации.

Идеальная Португалия

Лишь одной команде удалось установить рекорд этого отборочного цикла. Сборная Португалии выиграла все свои 10 матчей, побеждая по два раза Словакию, Люксембург, Исландию, Боснию и Герцеговину и Лихтенштейн.

Впервые в истории Португалия прошла всю квалификационную кампанию чемпионата Европы без единого поражения, что является хорошим знаком, чтобы взять титул впервые после 2016 года.

Ноль очков

Кипр провел худшую квалификационную кампанию чемпионата Европы со времен отборочных игр 1992 года: киприоты потерпели восемь поражений в восьми играх.

Мальта тоже не смогла набрать ни одного очка. Важно уточнить, что национальная команда не набирает очки с отбора на Евро-2000. На этот раз они проиграли 8 матчей из 8 и забили лишь два гола. Конечно, ни от Гибралтара, ни от Сан-Марино в квалификации не ожидалось многого, они тоже завершили кампанию без набранных очков.

Грузинская радость

Грузия станет единственной страной на Евро-2024, которая дебютирует на чемпионате Европы. Победа в серии пенальти над Грецией в плей-офф обеспечила грузинам место в финальной стадии после того, как они заняли четвертое место в группе А. Грузия вышла в плей-офф после успешной кампании в Лиге наций УЕФА.

Лучшие бомбардиры квалификации

14 голов Ромелу Лукаку за сборную Бельгии во время квалификации к Евро-2024 — это больше, чем у любого другого игрока, забившего ранее за одну отборочную кампанию к чемпионату Европы. Нападающий забивал во всех восьми матчах квалификации, кроме одного, и был единственным игроком, забившим четыре гола за игру.

Второй бомбардир отборочного цикла – Криштиану Роналду. Португалец забил 10 голов: показатель xG равен 9,15, в то время как у Лукаку 5,95.

Кто будет играть

На чемпионате Европы выступят 24 сборные, разделённые на шесть групп, в каждой по четыре команды:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Италия, Албания, Хорватия

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.   

Стартует турнир 14 июня матчем Германия – Шотландия.

 

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