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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой прокомментировал выход Грузии на Евро-2024

28 Марта 2024 • 10:58 Комментировать

Экс-полузащитник испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы – 2024.

«Рад за сборную Грузии. Там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали. Это очень здорово и шикарно! Прошли довольную сильную Грецию, которая разгромила Казахстан», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в решающем стыковом поединке сборная Грузии на своем поле победила Грецию (0:0, 4:2 – по пенальти). На групповой стадии чемпионата Европы подопечные Вилли Саньоля встретятся с Чехией, Турцией и Португалией.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Грузии
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