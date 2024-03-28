Мостовой прокомментировал выход Грузии на Евро-2024

Экс-полузащитник испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы – 2024.
«Рад за сборную Грузии. Там до сих пор праздник. Говорят, что люди там вообще не спали. Это очень здорово и шикарно! Прошли довольную сильную Грецию, которая разгромила Казахстан», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Напомним, что в решающем стыковом поединке сборная Грузии на своем поле победила Грецию (0:0, 4:2 – по пенальти). На групповой стадии чемпионата Европы подопечные Вилли Саньоля встретятся с Чехией, Турцией и Португалией.
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