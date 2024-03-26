Мартинес высказался о Криштиану Роналду

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о нынешнем уровне игры 39-летнего нападающего Криштиану Роналду.
«Криштиану всегда очень мотивирован. На протяжении всей карьеры он подает пример другим футболистам. Роналду сейчас играет так, как в 20-летнем возрасте. Для нашей команды очень важно получить пользу от сплава опыта и молодости», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.
В настоящий момент Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 33 поединках, отметившись 30 забитыми мячами и 11 голевыми передачами.
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