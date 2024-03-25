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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Италия не проводила матч в США с 2005 года

25 Марта 2024 • 12:00 Комментировать

Чемпионы Европы, сборная Италии, провела турне в Северной Америке - она сыграла два матча с южноамериканскими командами. Сперва подопечные Лучано Спаллетти обыграли прибавившую в последнее время сборную Венесуэлы, а вчера, в воскресенье, забили два мяча в ворота сборной Эквадора.

Как оказалось. сборная Италии не выступала в Северной Америке почти двадцать лет. В последний раз это было в 2005 году при Марчелло Липпи - итальянцы тогда сыграли вничью с командой Эквадора, 1:1. Через год они стали чемпионами мира.

Напомним, что следующий чемпионат мира также пройдет в Северной Америке. Но на него итальянцам еще надо пробиваться.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
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