​После неудачи Аргентины лучшая текущая серия без поражений – у сборной Венгрии

В ночь на пятницу была прервана серия сборной Аргентины без поражений – команда уступила Уругваю со счётом 0:2 в отборе на чемпионат мира – 2026. Журналист Бенце Бочак отмечает в социальных сетях, что после неудачи «альбиселесте» лучшую текущую серию без поражений в мировом футболе имеет сборная Венгрии.

Сборная Венгрии не проигрывала в 11 последних матчах (шесть побед и пять ничьих). В последний раз венгры уступали сопернику 26 сентября 2022 года – сборной Италии в Лиге наций (0:2).

Ближайший матч сборная Венгрии проведёт 19 ноября – против Черногории на своём поле. Венгры уже обеспечили себе путёвку на Евро-2024.