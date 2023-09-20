​Вагнер может войти в тренерский штаб сборной Германии

Ожидается, что в ближайшее время Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии. В его тренерский штаб может войти Сандро Вагнер, о чём на своих страницах рассказывает издание Bild.

Отмечается, что Вагнер и Нагельсманн хорошо знают друг друга – в своё время они пересекались в «Хоффенхайме». Теперь же они могут начать совместную работу в национальной команде Германии.

Стоит сказать, что Сандро Вагнер входил во временный штаб сборной Германии, который готовил команду к товарищескому матчу против Франции после отставки Ханса-Дитера Флика.

Добавим, что сборная Германии ведёт подготовку к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт следующим летом.