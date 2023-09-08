Сборная Хорватии забила 5 мячей латвийцам

Сборная Хорватии провела третий квалификационный матч чемпионата Европы. В споре с латвийцами фаворит легко победил. Уже на первых минутах Бруно Петкович метров с 25 запустил мяч впритирку с левой штангой, а Лука Иванущец наказал голкипера за ошибку на выходе - 2:0. Иван Перишич отобрал мяч на левом фланге, прорвался к штрафной и точно прострелил на Петковича, который оформил дубль. Лука Модрич наносил два удара подряд, в итоге каркас ворот спас гостей. Андрей Крамарич в касание метко пробил после навеса со штрафного - 4:0. Марио Пашалич взял игру на себя, проник в штрафную и направил мяч в девятку, пятый гол.

Хорваты набрали 7 очков и остаются лидерами по потерянным очкам, их соперник проиграл четвертый поединок подряд.