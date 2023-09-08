Сборная Хорватии забила 5 мячей латвийцам

Сборная Хорватии провела третий квалификационный матч чемпионата Европы. В споре с латвийцами фаворит легко победил. Уже на первых минутах Бруно Петкович метров с 25 запустил мяч впритирку с левой штангой, а Лука Иванущец наказал голкипера за ошибку на выходе - 2:0. Иван Перишич отобрал мяч на левом фланге, прорвался к штрафной и точно прострелил на Петковича, который оформил дубль. Лука Модрич наносил два удара подряд, в итоге каркас ворот спас гостей. Андрей Крамарич в касание метко пробил после навеса со штрафного - 4:0. Марио Пашалич взял игру на себя, проник в штрафную и направил мяч в девятку, пятый гол.
Хорваты набрали 7 очков и остаются лидерами по потерянным очкам, их соперник проиграл четвертый поединок подряд.
Протокол игры
|(1:0) Петкович Бруно3'
|(2:0) Иванушец Лука13'
|(3:0) Петкович Бруно44'
|(4:0) Крамарич Андрей68'
|(5:0) Пашалич Марио78'
Ливакович Доминик•Юранович Йосип•Шутало Йосип•Гвардиол Йошко46' (Вида Домагой (46') •Соса Борна67' (Баришич Борна (67') •Брозович Марсело60' (Влашич Никола (60') •Модрич Лука61' (Пашалич Марио (61') •Крамарич Андрей•Иванушец Лука•Перишич Иван•Петкович Бруно67' (Муса Петар (67')
Пуринс Нильс•Савалниекс Робертс56' (Кроллис Раймондс (56') •Черномордийс Антонийс•Дубра Каспар•Сорокин Владислав•Яунземс Алвис86' (Савельевс Алексейс (86') •Эмсис Эдуард•Кристерс Тоберс86' (Икаунекс Давис (86') •Цыганик Андрей• 81'Робертс Улдрикис•Икауниекс Янис76' (Дашкевич Эдуард (76')
08 сентября. Стадион "Ружевица".
Бан пользователя