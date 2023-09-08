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Сборная Хорватии забила 5 мячей латвийцам

08 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Хорватия
5:0
Латвия
окончен

Сборная Хорватии провела третий квалификационный матч чемпионата Европы. В споре с латвийцами фаворит легко победил. Уже на первых минутах Бруно Петкович метров с 25 запустил мяч впритирку с левой штангой, а Лука Иванущец наказал голкипера за ошибку на выходе - 2:0. Иван Перишич отобрал мяч на левом фланге, прорвался к штрафной и точно прострелил на Петковича, который оформил дубль. Лука Модрич наносил два удара подряд, в итоге каркас ворот спас гостей. Андрей Крамарич в касание метко пробил после навеса со штрафного - 4:0. Марио Пашалич взял игру на себя, проник в штрафную и направил мяч в девятку, пятый гол.

Хорваты набрали 7 очков и остаются лидерами по потерянным очкам, их соперник проиграл четвертый поединок подряд.

Протокол игры  
Хорватия5:0Латвия
(1:0) Петкович Бруно3'  
(2:0) Иванушец Лука13'  
(3:0) Петкович Бруно44'  
(4:0) Крамарич Андрей68'  
(5:0) Пашалич Марио78'  
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипШутало ЙосипГвардиол Йошко 46' (Вида Домагой ( 46') Соса Борна 67' (Баришич Борна ( 67') Брозович Марсело 60' (Влашич Никола ( 60') Модрич Лука 61' (Пашалич Марио ( 61') Крамарич АндрейИванушец ЛукаПеришич ИванПеткович Бруно 67' (Муса Петар ( 67')
Запасные: Лабрович НедилькоФриган МатияКовачич МатеоСтанишич ЙосипМайер ЛовроЭрлич МартинИвушич Ивица
Пуринс НильсСавалниекс Робертс 56' (Кроллис Раймондс ( 56') Черномордийс АнтонийсДубра КаспарСорокин ВладиславЯунземс Алвис 86' (Савельевс Алексейс ( 86') Эмсис ЭдуардКристерс Тоберс 86' (Икаунекс Давис ( 86') Цыганик Андрей  81'Робертс УлдрикисИкауниекс Янис 76' (Дашкевич Эдуард ( 76')
Запасные: Регжа МаркоОзолс РобертТонышев МаксимЗеленков ДмитрийОшс МарцисБалодис ДаниэльЗвиедрис КришьянисKirils Iljins
08 сентября. Стадион "Ружевица".

 

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