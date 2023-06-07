Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне футбольный специалист Сергей Ребров занял пост главного тренера сборной Украины, об этом соощается на официальном ютуб-канале Украинской ассоциации футбола.

Предыдущим рулевым национальной команды был Александр Петраков, который покинул свой пост в январе нынешнего года.

Стоит отметить, что Ребров имеет опыт работы в сборной Украины. 49-летний специалист трудился в национальной команде с августа 2010 года по апрель 2011 года. На клубном уровне Сергей тренировал киевское «Динамо», «Ференцварош», «Аль-Ахли» и «Аль-Айн».