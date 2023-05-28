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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт дал понять, от чего зависит его будущее

28 Мая 2023 • 14:35 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу своего будущего. Специалист дал понять, что этот вопрос будет зависеть от выступления команды на чемпионате Европы.

«Кто знает? Думаю, мы должны быть очень хороши, чтобы это [продление контракта] стало возможным. Это справедливо. Моя цель – попытаться выиграть Евро-2024. Мой каждый разговора с футболистами строится вокруг этого. Я не думаю о своём будущем», - сказал Саутгейт в интервью The Daily Mail.

В июне сборная Англии проведёт матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии.

Добавим, что чемпионат Европы в 2024 году пройдёт в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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