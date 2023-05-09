Сборную Сербии наказали матчем без зрителей

В УЕФА приняли решение наказать сборную Сербии проведением матча без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт организации, уточняя, что наказание вызвано дискриминационным поведением сербских болельщиков на недавнем очном матче между сборными Черногории и Сербии (0:2). Он состоялся 27 марта в Подгорице, столице Черногории.

Помимо этого, УЕФА запретил Футбольному союзу Сербии распространять билеты на следующий выездной матч сборной.

Сборная Сербии в квалификации на чемпионат Европы-2024 выступает в группе с ещё четырьмя командами – сборными Венгрии, Черногории, Литвы и Болгарии. В следующем матче сербы сыграют на выезде против сборной своего географического соседа – Болгарии. А ближайший домашний матч в квалификации против сборной Венгрии назначен на 7 сентября.