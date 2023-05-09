Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборную Сербии наказали матчем без зрителей

09 Мая 2023 • 23:32 Комментировать

В УЕФА приняли решение наказать сборную Сербии проведением матча без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт организации, уточняя, что наказание вызвано дискриминационным поведением сербских болельщиков на недавнем очном матче между сборными Черногории и Сербии (0:2). Он состоялся 27 марта в Подгорице, столице Черногории.

Помимо этого, УЕФА запретил Футбольному союзу Сербии распространять билеты на следующий выездной матч сборной.

Сборная Сербии в квалификации на чемпионат Европы-2024 выступает в группе с ещё четырьмя командами – сборными Венгрии, Черногории, Литвы и Болгарии. В следующем матче сербы сыграют на выезде против сборной своего географического соседа – Болгарии. А ближайший домашний матч в квалификации против сборной Венгрии назначен на 7 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
23:32 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Сербии наказали матчем без зрителей
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
04 Мая
08:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Кыргызстана представила нового главного тренера
02 Мая
13:31 · Чемпионат Европы 2024
В Бельгии высказались о работе Тедеско
10:21 · Чемпионат Европы 2024
Агент рассказал, почему Тикнизян решил выбрать сборную Армении
07:15 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Португалии высказались о важности Роналду
27 Апреля
21:38 · Чемпионат Европы 2024
Роберто Мартинес: «Для сборной Португалии очень важен опыт Роналду»
26 Апреля
18:51 · Чемпионат Европы 2024
Игроку «Челси» Чуквуэмеке предложили сменить гражданство
25 Апреля
15:40 · Чемпионат Европы 2024
Березовский считает, что сборная Армении может выйти на Евро-2024
24 Апреля
17:56 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Украины не снимется с отбора на Евро-2024 официально
17:40 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Германии сыграет с Украиной в 1000-м матче в своей истории
21 Апреля
19:05 · Чемпионат Европы 2024
Жиру назвал плюсы Мбаппе как капитана сборной Франции
14:33 · Чемпионат Европы 2024
Дзюба назвал Слуцкого шарлатаном, вспоминая крупное поражение на Евро-2016
15 Апреля
09:28 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско высказался о будущем Витселя в сборной Бельгии
14 Апреля
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Харейде возглавил сборную Исландии официально
Все новости