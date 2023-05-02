В сборной Португалии высказались о важности Роналду

Рулевой сборной Португалии Роберто Мартинес высказался насчет звездного форварда команды Криштиану Роналду, ныне выступающего в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

«Криштиану очень важен как на поле, так и за его пределами. Он играет на важной позиции и играет решающую роль. Роналду – ценный футболист с огромным опытом. В мировом футболе нет игрока с таким большим количеством матчей.

КриРо хорошо проявил себя в последних матчах за сборную. Важно продолжать в том же духе», - передает слова специалиста O Jogo.

Следующий матч сборная Португалии сыграет против Боснии и Герцеговины 17 июня.