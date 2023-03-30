Мерсон оценил шансы сборной Англии выиграть Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказался относительно шансов подопечных Гарета Саутгейта выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Сборная Англии – серьезная угроза для других команд. Не могу понять, почему многие называют Саутгейта плохим тренером. Я считаю, что у нас есть шансы выиграть Евро. Гарет все делает правильно», - передает слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, что сборная Англии стартовала в квалификации чемпионата Европы с двух побед подряд. В первом туре британцы на выезде одолели Италию со счетом 2:1, а затем на своем поле переиграли Украину (2:0).