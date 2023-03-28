Сборная Швейцарии снова разгромно победила, команда Косова поделила очки с Андоррой

Сборная Швейцарии продолжает разбираться с соперниками по квалификации чемпионата Европы. После разгрома Беларуси (5:0) сегодня были обыграны израильтяне - 3:0. Рубен Варгас открыл счет на 39-й минуте, а сразу после перерыва отличились Зеки Амдуни и Сильван Видмер.

Национальная команда Косова при тотальном доминировании не сумела переиграть соперников из Андорры (1:1).