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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Швейцарии снова разгромно победила, команда Косова поделила очки с Андоррой

28 Марта 2023 • 23:49 Комментировать
Косово
1:1
Андорра
окончен

Сборная Швейцарии продолжает разбираться с соперниками по квалификации чемпионата Европы. После разгрома Беларуси (5:0) сегодня были обыграны израильтяне - 3:0. Рубен Варгас открыл счет на 39-й минуте, а сразу после перерыва отличились Зеки Амдуни и Сильван Видмер.

Национальная команда Косова при тотальном доминировании не сумела переиграть соперников из Андорры (1:1).

Протокол игры  
Косово1:1Андорра
(1:0) Жегрова Эдон59'  
  61'Росас Альберт (1:1)
Мурич АриянетХадергьонай ФлорентРрахмани АмирКрюезиу Мирлинд  23'Пакарада Леарт 46' (Ррудхани Донат ( 46') Целина Берсант 75' (Бютюки Зюмер ( 75') Фазлии БетимБериша Валон 46' (Жегрова Эдон ( 46'  60') Рашица МилотМурики ВедатЗенели Арбер 75' (Муслия Флоран ( 75')
Запасные: Дрешевич ИбрахимИдризи БлендиВойвода МергимБекай ВисарАлити ФиданМуйя АрбнорУйкани СамирЛосаж Флорьян
Альварес ИкерЛьовера МаксГильен ЖоэльАлаведра АльбертРубио Хесус II 68' (Мартинес Алекс II ( 68') Гарсия Марк 78' (Сан-Никола Мойсес ( 78') Рубио ХордиВалес Марк  7'Сервос Жоан 90' (Пуйоль Марк ( 90') Росас Альберт 90' (Бернат Виктор ( 90') Виейра Марсио
Запасные: Гомес ХосепДе Паблос ЭрикФернандес РикардIzan FernandezБланко ЛьюисПирес ФрансискоВьейра Шавьер
28 марта. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры 
Швейцария3:0Израиль
(1:0) Варгас Рубен 39'  
(2:0) Амдуни Зеки 48'  
(3:0) Видмер Сильван 52'  
Зоммер Янн  Видмер Сильван   90'  Аканджи Мануэль  Эльведи Нико  Родригес Рикардо   85' (Фернандес Эдимилсон (   85' Фройлер Ремо  Джака Гранит  Закария Денис   74' (Ридер Фабиан (   74' Амдуни Зеки   68' (Окафор Ноа (   68' Варгас Рубен   74' (Фасснахт Кристиан (   74' Иттен Седрик   68' (Штеффен Ренато (   68')
Запасные: Кёмерт Эрай  Омлин Йонас  Ланг Михаэль  Зесигер Седрик  Шмидт Доминик II  Фрик Джереми
Глазер Омри  Даса Элазар   38'  Raz Shlomo  Витор Мигел  Лайднер Дорон  Джабер Махмуд   54' (Глух Оскар (   54' Лави Нета  Перец Дор   73' (Каничовски Габи (   73' Хазиза Долев   53' (Джехезкель Сагив (   53'   57' Барибо Тай   63' (Вайссман Шон (   63' Манор Соломон
Запасные: Гандельман Омри  Групер Дэнни  Канаан Мохаммад  Герафи Йоав  Натхо Бибрас  Даниэл Перец  Глазер Дан  Ротман Лиран
 28 марта. Стадион "Стад де Женев" (Женева).

 

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Сборная Швейцарии Сборная Израиля Сборная Андорры сборная Косова
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