Сборная Швейцарии снова разгромно победила, команда Косова поделила очки с Андоррой

Сборная Швейцарии продолжает разбираться с соперниками по квалификации чемпионата Европы. После разгрома Беларуси (5:0) сегодня были обыграны израильтяне - 3:0. Рубен Варгас открыл счет на 39-й минуте, а сразу после перерыва отличились Зеки Амдуни и Сильван Видмер.
Национальная команда Косова при тотальном доминировании не сумела переиграть соперников из Андорры (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Жегрова Эдон59'
|61'Росас Альберт (1:1)
Мурич Ариянет•Хадергьонай Флорент•Ррахмани Амир•Крюезиу Мирлинд• 23'Пакарада Леарт46' (Ррудхани Донат (46') •Целина Берсант75' (Бютюки Зюмер (75') •Фазлии Бетим•Бериша Валон46' (Жегрова Эдон (46') • 60'Рашица Милот•Мурики Ведат•Зенели Арбер75' (Муслия Флоран (75')
Альварес Икер•Льовера Макс•Гильен Жоэль•Алаведра Альберт•Рубио Хесус II68' (Мартинес Алекс II (68') •Гарсия Марк78' (Сан-Никола Мойсес (78') •Рубио Хорди•Валес Марк• 7'Сервос Жоан90' (Пуйоль Марк (90') •Росас Альберт90' (Бернат Виктор (90') •Виейра Марсио
28 марта. Стадион "Фадиль Вокри".
Протокол игры
|(1:0) Варгас Рубен 39'
|(2:0) Амдуни Зеки 48'
|(3:0) Видмер Сильван 52'
Зоммер Янн • Видмер Сильван • 90'Аканджи Мануэль • Эльведи Нико • Родригес Рикардо 85' ( Фернандес Эдимилсон ( 85') • Фройлер Ремо • Джака Гранит • Закария Денис 74' ( Ридер Фабиан ( 74') • Амдуни Зеки 68' ( Окафор Ноа ( 68') • Варгас Рубен 74' ( Фасснахт Кристиан ( 74') • Иттен Седрик 68' ( Штеффен Ренато ( 68')
Запасные: Кёмерт Эрай • Омлин Йонас • Ланг Михаэль • Зесигер Седрик • Шмидт Доминик II • Фрик Джереми
Глазер Омри • Даса Элазар • 38'Raz Shlomo • Витор Мигел • Лайднер Дорон • Джабер Махмуд 54' ( Глух Оскар ( 54') • Лави Нета • Перец Дор 73' ( Каничовски Габи ( 73') • Хазиза Долев 53' ( Джехезкель Сагив ( 53' ) • 57'Барибо Тай 63' ( Вайссман Шон ( 63') • Манор Соломон
Запасные: Гандельман Омри • Групер Дэнни • Канаан Мохаммад • Герафи Йоав • Натхо Бибрас • Даниэл Перец • Глазер Дан • Ротман Лиран
28 марта. Стадион "Стад де Женев" (Женева).
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